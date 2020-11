Wahl in Interlaken – Philippe Ritschard ist neuer Gemeindepräsident Im zweiten Wahlgang erhielt der Finanzvorsteher und Kandidat der FDP 100 Stimmen mehr als seine Konkurrentin Manuela Nyffeler (GLP). Alex Karlen UPDATE FOLGT

Philippe Ritschard (FDP) gewann das Rennen um das Gemeindepräsidium von Interlaken. Foto: Bruno Petroni

Der neue Gemeindepräsident von Interlaken heisst Philippe Ritschard (FDP). Er wurde mit 863 Stimmen zum Nachfolger von Urs Graf (SP) gewählt. Seine Mitbewerberin Manuela Nyffeler (GLP) kam auf 763 Stimmen. Die Stimmbeteiligung betrug 49,4 Prozent.

Damit ist dem Finanzvorsteher eine erfolgreiche Aufholjagd seit dem ersten Wahlgang von Ende September gelungen. Damals lag Ritschard mit 537 Stimmen noch an zweiter Stelle hinter Manuela Nffeler, die mit 606 Stimmen überraschend führte. Kaspar Boss (SP) mit 292 und Franz Christ (SVP) mit 266 Stimmen schieden aus.

Seit 2007 im Gemeinderat

Philippe Ritschard ist in Interlaken aufgewachsen. Nach den obligatorischen Schulen absolvierte er das Wirtschaftsgymnasium in Bern und danach die Weinfachschule in Wädenswil. Seit 1985 ist er selbstständiger Unternehmer und leitet ein Weinfachhandelsgeschäft in Interlaken.

Seine politische Laufbahn startete Ritschard 2003, als er Sekretär bei der FDP Interlaken wurde. 2005 wurde er in den Grossen Gemeinderat gewählt, zwei Jahre später in die Exekutive. Hier leitete er zuerst das Ressort Bildung und wechselte 2012 ins Ressort Finanzen. Zudem ist er Vizepräsident der Burgergemeinde Interlaken.

Philippe Ritschard ist 59-jährig und verheiratet. Als seine Hobbys nennt er Skifahren, Reisen und Arbeiten im Garten.