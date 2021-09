Im früheren «Desperado» – Philippe Cornu eröffnet Restaurant am Berner Bubenbergplatz Eine illustre Truppe rund um den Konzertveranstalter Philippe Cornu eröffnet in Bern ein neues Lokal und will dort «leise und feine Kultur» veranstalten. Claudia Salzmann

Anstatt Tacos gibts jetzt Kultur: Matthias Kuratli und Philippe Cornu bauen mit Beat Zaugg von Transa ein Lokal mit Bühne und Bar. Foto: Nicole Philipp

Dort, wo zuletzt das Desperado mexikanisches Essen auftischte und früher das erste Mövenpick-Restaurant war, wird derzeit gebaut. Hinter dem Projekt am Bubenbergplatz steckt der Outdoorspezialist Transa, der sich im Herbst 2019 in der Markthalle niedergelassen hat. Transa wurde vier Jahre vorher vom Unternehmer Beat Zaugg gekauft. Als der neue Transa-Laden in Bern aufmachte, eröffnete Zaugg in Givisiez im Kanton Freiburg den neuen Hauptsitz seines Unternehmens Scott. Ein architektonischer Hingucker.

Grosses vor habe der gelernte Bauzeichner in Bern mit dem Projekt am Bubenbergplatz, das erzählen für ihn stellvertretend der Konzertveranstalter Philippe Cornu und Matthias Kuratli von Gecko Communication. Zaugg agiert bekanntlich lieber im Hintergrund. Kuratli zeigt auf seinem Laptop erste Illustrationen des Lokals: Die Galerie bleibt bestehen, das Herzstück wird eine prominente Bar, und auch die vorhandene Küche bleibt bestehen. Sechs Tage die Woche soll es offen sein, von der Morgenstunde für Kaffee über den Feierabend bis zum abendlichen Kulturprogramm. Fürs Essen ist Yannick Dumoulin im Boot. Eine spezifische Länderküche solls nicht geben, das ist jetzt schon klar, doch das kulinarische Konzept steht noch nicht fest.