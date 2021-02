Rücktritt im Berner Stadtrat – Philip Kohli konzentriert sich auf Kantonspolitik Mitte-Fraktionschef Philip Kohli tritt aus dem Berner Stadtrat zurück, weil er im Kantonsparlament «eine einmalige Chance» angeboten erhielt. Christoph Hämmann

Erste Stadtratssitzung als höchster Berner: Philip Kohli im Januar 2019 zum Auftakt seines Präsidialjahres. Foto: Franziska Rothenbühler

Keine drei Monate sind seit den Wahlen in der Stadt Bern vergangen, und schon beginnt sich das Karussell wieder zu drehen: Am Donnerstag tritt Philip Kohli (BDP) aus dem Stadtrat zurück. Streng genommen ist es unter den 80 Gewählten bereits die dritte Rochade: Marieke Kruit (SP) schaffte gleichzeitig die Wahl in die Stadtregierung, Sophie Achermann (GB) gab ihr Mandat Ende Jahr trotz Wiederwahl ab, weil es sich nicht mit ihren übrigen Aktivitäten vereinbaren liess.

Auch Kohli begründet seinen Rückzug aus der Stadtpolitik mit der Mehrfachbelastung – und beteuert, diese so nicht vorhergesehen zu haben. «Obwohl ich letztes Jahr in den Grossen Rat nachgerutscht bin, habe ich mir fest vorgenommen, im Fall einer Wiederwahl mindestens die halbe Legislatur engagiert dabeizubleiben.»