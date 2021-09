Länder bunkern Impfstoffe – Pharmakonzerne kritisieren die Schweiz und andere reiche Staaten Impfstoffhersteller haben ein Problem: Sie müssen die vorbestellten Dosen an die Industrienationen ausliefern. Zugleich werden die Rufe nach mehr Lieferungen an Arme lauter. Isabel Strassheim

Ungerechte Verteilung: Die Pharmahersteller sitzen in der Zwickmühle. Foto: Urs Jaudas

Es ist selten, wenn nicht sogar einmalig, dass sich die Pharmaindustrie gegen die reichen Staaten wendet und für die Armen einsetzt. Doch genau dazu bringt sie jetzt die Pandemie. «Die Regierungen halten noch immer Impfdosen zurück», kritisierte Thomas Cueni. Der Schweizer war früher Chef des Verbandes Interpharma und ist inzwischen Generalsekretär des Weltpharmaverbandes IFPMA in Genf. Nun fordert er zusammen mit dem Pfizer-Chef und anderen Konzernmanagern auf einer Medienkonferenz von den Industriestaaten, sofort mit dem Bunkern von Dosen aufzuhören. «Es ist Zeit, das Blatt zu wenden», sagte Cueni wiederholt.

Die Pharmaindustrie sitzt nämlich in einer Zwickmühle: Sie hat zunächst nur mit Staaten wie den USA, der Schweiz und der Europäischen Union Bestellungen für die Impfstoffe abgeschlossen und sich von ihnen vorfinanzieren lassen. Nun muss sie die Verträge erfüllen und liefert noch immer die meisten der Impfdosen an reiche Länder. Dort werden sie jedoch kaum noch gebraucht. «Wir erfüllen aber unsere Verträge», versichert Pfizer-Chef Albert Bourla. Dennoch wird es immer schwieriger für ihn, dies zu rechtfertigen. Denn in ärmeren Staaten fehlt es an Impfstoff – und die Impfraten sind dort mit unter 10 Prozent immer noch erschreckend tief.

Schweiz sitzt auf ungebrauchten Dosen

Neue Zahlen zeigen nun, dass die reichen Staaten mindestens 1,2 Milliarden Impfdosen zu viel fürs laufende Jahr eingekauft haben. Selbst wenn noch 2021 mit Booster-Impfungen begonnen wird und alle über Zwölfjährigen geimpft werden – die riesigen Mengen an vorsorglich bestelltem Impfstoff werden dort schlicht nicht gebraucht.

Die Schweiz hat zwar inzwischen vier Millionen Dosen ihres bestellten Impfstoffs von AstraZeneca an arme Staaten gespendet. Sie sitzt aber allein bei AstraZeneca noch immer auf rund 1,4 Millionen Dosen, von denen niemand weiss, ob sie hier jemals zugelassen, geschweige denn verwendet werden. Bei Moderna hat der Bund 13,5 Millionen Impfdosen für 2021 bestellt und bei Pfizer/Biontech rund 6 Millionen Impfdosen – auch hiervon sind viele überflüssig.

«Der Preis ist für alle erschwinglich.» Albert Bourla, Pfizer-Chef

Pfizer-Chef Bourla muss bekennen, dass er auch fürs kommende Jahr die meisten der Vorbestellungen von reichen Staaten angenommen hat. Dabei betont er, dass dies nicht am Preis liegen könne: «Der Preis ist für alle erschwinglich.» Pfizer verfolge wie auch andere Hersteller ein dreistufiges Preismodell: Für reiche Länder koste die Impfung so viel wie eine Mahlzeit, für Staaten mit mittleren Einkommen die Hälfte, und für arme Länder gebe Pfizer den Impfstoff zum Selbstkostenpreis ab. Bei diesem Modell will Bourla bleiben und die Preise auch für die reichen Länder nicht erhöhen.

Der Preis ist laut Bourla also nicht das Problem, sondern die Produktionskapazität. Aber genau die ändert sich gerade rapide: Noch dieses Jahr will Pfizer auf die Zahl von drei Milliarden Dosen kommen. Im nächsten Jahr sollen dann dank Partnerfirmen und weiterer Skalierung sogar vier Milliarden Dosen produziert werden. Ingesamt dürfte die Zahl der hergestellten Dosen aller Hersteller Ende Jahr zwölf Milliarden überschreiten.

Insgesamt dürften schon bis kommenden Juni von allen Herstellern zusammen über 24 Milliarden Dosen produziert werden. «Das übersteigt die weltweite Nachfrage», betont Cueni. Das müsse die reichen Länder zum Umdenken bringen und zu einer gerechteren Verteilung der Dosen führen.

