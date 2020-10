In der Schweiz und auch in Deutschland gehen an den Anti-Corona-Demos QAnon-Anhänger, Rechtsextreme, die den Hitlergruss zeigen, und Impfgegner gemeinsam auf die Strasse. Was ist da los?

Diese Art der Koalition überrascht auch mich – Neonazis, Reichsbürger, dann aber auch Sorgenbürger und Verschwörungstheoretiker, von rechts wie links. Sie sind sich dabei nicht einmal einig, wer der gemeinsame Gegner ist. Die einen leugnen das Coronavirus, andere glauben, dass es sich dabei um eine kinetische Biowaffe handelt, wieder andere, dass Bill Gates versucht, die gesamte Bevölkerung unter seine Kontrolle zu bringen, indem er den Leuten über Impfungen Mikrochips einpflanzt.