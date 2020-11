Forderung an den Kanton Bern – Pflegepersonal will bei Corona-Massnahmen in Heimen mitreden Pflegerinnen und Pfleger wollen Einfluss nehmen können, wenn der Kanton Bern coronabedingte Massnahmen in den Alters- und Pflegeheimen trifft. UPDATE FOLGT

Ein Konzert während des Lockdowns im Berner Betagtenheim Mattenhof. Die Alters- und Pflegeheime im Kanton Bern sind auch in der zweiten Welle stark gefordert. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Die Pflegenden leisteten den Grossteil der Arbeit bei der Betreuung von Corona-Patienten und beim Schutz der besonders gefährdeten Personen. Dennoch seien sie in den obersten Koordinations- und Entscheidungsgremien des Kantons nicht vertreten, schreibt die Sektion Bern des Berufsverbandes SBK in einem offenen Brief an den Regierungsrat.

Das müsse sich ändern, fordert der SBK. «Jetzt braucht es die Fachexpertise der Pflege», erklärte Sektionspräsidentin Manuela Kocher Hirt.

Inwiefern der Einsatz von Militär und Zivilschutz möglich sei, könne nur beurteilen, wer den pflegerischen Alltag kenne. Alters- und Pflegeheime sollten zudem keine Covid-19-Patienten aus Spitälern aufnehmen müssen, da die meisten weder personell noch fachlich über die nötigen Ressourcen verfügten.

Die Sektion Bern des Schweizer Berufsverbandes der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK) zählt 4900 Mitglieder.

chh/sda