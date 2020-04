Hilfe aus dem Oberland – Pflegebetten für die Corona-Krise Seit Jahren unterstützt der Verein Solidarität Schweiz-Osteuropa Spitäler in Bulgarien mit ausgedientem Spitalmaterial aus der Schweiz. Nun ist die Hilfe auch im Inland willkommen. Monika Hartig

Die Helfer des Zivilschutzes Solothurn auf der Laderampe im Lager Kien des Vereins Solidarität Schweiz-Osteuropa. Foto: PD

Die Schweizer Krankenhäuser rüsten in der Corona-Krise auf. «Kürzlich fragte uns das Bürgerspital Solothurn an, ob wir brauchbare Pflegebetten an Lager hätten», sagt Rosmarie Thöni-Chlouda vom Verein Solidarität Schweiz-Osteuropa mit Sitz in Hasliberg-Reuti.