Fieber in Belper Tierpension – Pferd litt an Coronavirus Bei einem kranken Pferd, das eingeschläfert werden musste, wurde das Pferde-Coronavirus nachgewiesen. Es ist nicht auf Menschen übertragbar. Johannes Reichen

Gleich sechs Pferde litten in Belp an Fieber (Symbolbild). Foto: Adrian Moser

Eines der erkrankten Tiere aus einer Pferdepension in Belp litt am equinen Coronavirus, also am Coronavirus für Pferde. Dies geht aus einer Mitteilung der Pferdeklinik des Tierspitals Bern hervor. Die Klinik hatte zusammen mit der Tierpathologie Bern eines der beiden Tiere untersucht. «Es handelt sich dabei nicht um Covid-19», heisst es in der Mitteilung. Das Virus sei auch nicht auf Menschen übertragbar.

In einer Belper Pferdepension waren zuletzt gleich sechs Pferde an Fieber erkrankt. Vier von ihnen wurden wieder gesund, zwei Pferde mit Vorerkrankungen mussten allerdings eingeschläfert werden. Eines dieser beiden Tiere wurde nun in Bern untersucht. Das Coronavirus wurde im Kot nachgewiesen.