Emmentaler Geschichten aus alter Zeit – Pfarrer Wyss und seine Liebschaften Ein Ehepaar lebte um 1806 in Liebe zusammen, bis ein Mann Gottes auftauchte und die Frau «mit Liebkosungen und guten starken Getränken zum Fall verleitete». Hans Riedwyl/we

Mit welchem Getränk Pfarrer Wyss die junge Barbara «zum Fall» verleitete, ist nicht überliefert. Aber wer weiss? Am Ende mit einem guten Schluck Rotwein. Foto: Thomas Meyer

Wir wissen es längst: Die gute alte Zeit war nicht immer gut. Und schon gar nicht frei von Sünde. Das zeigt die Geschichte, die Hobbyhistoriker Hans Riedwyl entdeckt und niedergeschrieben hat. Für sein Buch «Röthenbach in alter Zeit» hat sich der emeritierte Mathematikprofessor tief in die Vergangenheit der Gemeinde eingearbeitet. Und dabei so manches zutage gefördert. Wie ebenjene Episode über Pfarrer Wyss und sein nicht ganz einwandfreies Verständnis von Sitte und Moral. Der Text beginnt mit dem Auszug aus einem Brief:

«Geachter Herr Amts-Schultheiss! Hochgeachte Gnädige Herren! – Verzeihen Sie einem alten, an seiner Ehre tief gekränkten Vater, verzeihen Sie, tief beleidigte Brüder, dass ich Sie mit ungewöhnlichen und harten, aber leider nur allzu wahren Klagen belästigen muss, mit Klagen über Schande und Unglück, die Ihnen und Ihren Familien von einem Seelsorger, einem Mann, der vorzüglich Gott und der Obrigkeit einen treuen Eid für Sittlichkeit und Ausübung der göttlichen Christus-Lehre geschworen, von Herrn Pfarrer Rudolf Wyss zu Röthenbach, im Amte Signau, so pflicht- und ehrvergessen war bereitet worden.»