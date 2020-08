Kirchgemeinde Ringgenberg – Pfarrer steht neu an der Spitze Res Rychener, Pfarrer in Niederscherli, ist von der Versammlung der Kirchgemeinde Ringgenberg zum neuen Präsidenten gewählt worden. pd

In der Ringgenberger Burgkirche wird Res Rychener keine Predigt halten. Jedoch steht der Pfarrer von Niederscherli neu der Kirchgemeinde Ringgenberg vor. Foto: Hans Urfer



Res Rychener habe sich «auf sympathische Art und Weise» der Versammlung der Kirchgemeinde Ringgenberg vorgestellt, teilt deren Geschäftsleiter André Chevrolet mit. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Er wohnt in der Kirchgemeinde Ringgenberg, in Niederried, und ist Pfarrer in Niederscherli.

Res Rychener predigt in Niederscherli und ist nun auch Präsident der Kirchgemeinde Ringgenberg. PD

Die Stimmberechtigten wählten Res Rychener einstimmig, mit grosser Akklamation als neuen Präsidenten des Kirchgemeinderats Ringgenberg. Mit dessen Wahl sei nun das Kapitel der besonderen Verwaltung nach über drei Jahren abgeschlossen, hält Chevrolet weiter fest.

«Uneigennützig gewirkt»

Letztere habe «in einer intensiven Zeit zahlreiche Arbeiten aufgearbeitet wie neue Organisationsstrukturen geschaffen, neue rechtliche Grundlagen, Umstellung auf das neue Rechnungsmodell HRM2, um nur einige zu nennen».

Urs Bischler dankte im Rahmen der ganzen Kirchgemeinde für die Arbeit von Tagungsleiter und dem nun ehemaligen Vorsitzenden der besonderen Verwaltung, Hans Ulrich Imboden, und für dessen «grosses Engagement und uneigennütziges Wirken».

Guter Rechnungsabschluss

Die Abweichungen zwischen Budget und Erfolgsrechnung seien durch vorsichtiges Budgetieren infolge des Wechsels auf das Rechnungsmodell HRM2 zurückzuführen. Da die Kirchgemeinde Ringgenberg einen Ertragsüberschuss ausweist und die Abschreibungen kleiner sind als die Nettoinvestitionen, mussten zusätzliche Abschreibungen von rund 31'694 Franken vorgenommen werden. Der Steuerertrag ist um rund 44'996 Franken höher als budgetiert ausgefallen. Die Kirchgemeindeversammlung genehmigte die Jahresrechnung 2019 mit einem Ertragsüberschuss von 29'358.56 Franken.