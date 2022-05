Einsetzung in Heimberg – Pfarrer Michael Albe von der Kirchgemeinde begrüsst Seit dem 1. Januar ist der gebürtige Deutsche in Heimberg als Pfarrer tätig. Er lebt im Pfarrhaus im Kaliforni.

Bei der Einsetzungsfeier (v.l.): Urs Ackermann, Kirchgemeindepräsident, Michael Albe, Pfarrer, Daniel Gerber, Einsetzungspfarrer. Foto: PD

Pfarrer Michael Albe wurde am Sonntag, 29. Mai, anlässlich eines feierlichen Gottesdienstes in der Kirche Heimberg durch Pfarrer Daniel Gerber aus Steffisburg offiziell in sein Amt eingesetzt. Dies teilt die Kirchgemeinde Heimberg in einem Communiqué mit.

Der 60-jährige Albe wurde 1994 in Deutschland ordiniert. Nach langjähriger Tätigkeit als Pfarrer in Deutschland wurde er 2019 in den evangelisch-reformierten Kirchendienst des Kantons Bern aufgenommen. Am 1. Januar hat er seine Arbeit in Heimberg begonnen.

Nebst seinen seelsorgerischen und gottesdienstlichen Tätigkeiten liegen die Schwerpunkte seiner Arbeit im Bereich der kirchlichen Unterweisung, der Kinder- und Familienarbeit sowie der Erwachsenenbildung.

Michael Albe lebt mit seiner Frau Sperancia Albe und den beiden jüngsten Kindern, Johanna und Niko, im Pfarrhaus im Kaliforni.

Elefant als Begrüssungsgeschenk

Die Feier wurde mit Liedern des Kirchenchors unter der Leitung von Osvaldo Ovejero und Organist Raphael Becker musikalisch umrahmt.

Kirchgemeinderatspräsident Urs Ackermann überreichte Pfarrer Albe symbolisch einen schwarzen Elefanten und wünschte ihm und seiner Familie eine erfüllte Zeit mit vielen Begegnungen, Freundschaften und stets einem guten Draht zur Bevölkerung im Dorf.

Nach einem Apéro im Kirchenhof begleiteten Gottesdienstbesuchende Pfarrer Albe und seine Familie zu Fuss durch das Dorf zum Kirchgemeindehaus Kaliforni, wo die Feier mit Mittagessen, Gesprächen und gemeinsamen Quiz ausklang.

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.