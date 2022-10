Kirchgemeinde Heimberg – Pfarrer Andreas Losch eingesetzt Die Kirchgemeinde Heimberg begrüsst einen neuen Pfarrer und heisst ihn offiziell

willkommen.

Der neu eingesetzte Pfarrer Andreas Losch – umringt von Kirchgemeinderatspräsident Urs Ackermann (links) und Professor Mathias Wirth. Foto: PD

Pfarrer Andreas Losch wurde am Sonntag anlässlich des feierlichen Erntedank-Gottesdienstes in der Kirche Heimberg durch Professor Mathias Wirth aus Bern offiziell in sein Amt eingesetzt. Losch wurde 1972 in Essen (D) geboren. Nach dem Studium und pfarramtlichen Tätigkeiten in Deutschland war er mehrere Jahre an der Universität tägig, zuletzt in Bern, wo er einige Jahre bei den Weltraumforschern arbeitete.

Von Mai 2021 bis Mai dieses Jahres war er Pfarrverweser in der Kirchgemeinde Köniz, dann bis zu seinem Antritt am 1. August in Heimberg Verantwortlicher Theologie bei der Schweizerischen Bibelgesellschaft, ein Amt, das er mit einem 20-Prozent-Pensum noch heute wahrnimmt.

Andreas Losch hat eine 80-Prozent-Anstellung in Heimberg. Neben seinen seelsorgerischen und gottesdienstlichen Tätigkeiten liegen die Schwerpunkte seiner Arbeit im Bereich der Senioren- und Erwachsenenarbeit sowie beim kirchlichen Unterricht. Ein grosses Anliegen bei seiner Arbeit sei ihm, die «Menschenfreundlichkeit Gottes zum Ausdruck zu bringen».

Urvertrauen und Weisheit

Die Feier wurde mit Liedern des Kirchenchors unter der Leitung von Osvaldo Ovejero und Organistin Corinna Bühler musikalisch umrahmt. Mit den besten Wünschen für seine neue Tätigkeit überreichte Kirchgemeinderatspräsident Urs Ackermann Pfarrer Losch eine getöpferte Schildkröte: Sinnbild für Bodenständigkeit, Urvertrauen und Weisheit.

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.