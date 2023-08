Grösstes Pfaditreffen der Welt – Pfadis schlagen in Südkorea ihre Zelte auf 1400 Schweizer Jugendliche reisen mit dem Flugzeug ins Zeltlager. Darunter auch mehrere Bernerinnen. Was sagen sie zur Klimadiskussion? Regina Schneeberger

Zelten im Fernen Osten: Eva Bühler, Sophia Fankhauser und Svenja Steinlin (von links) campieren in einer aufgeschütteten Bucht in Südkorea. Foto: pd

Die Pfadis verbringen viel Zeit in der Natur – Cervelats bräteln, Schnitzeljagden veranstalten, zelten. Das wird eine Gruppe von Schweizer Pfadfinderinnen und Pfadfindern auch in diesem Sommer tun. Allerdings nicht auf der Wiese oder im Wald um die Ecke. Sondern in Südkorea – rund 9000 Kilometer von hier entfernt. Das Land in Ostasien zählt zu den am dichtesten besiedelten Ländern der Welt, gehört zu den drei grössten Wirtschaftsmächten auf dem Kontinent, ist mit Marken wie Samsung, Hyundai oder Kia auch bei uns bekannt. In diesem Jahr ist das Land Gastgeber des Jamborees, des weltweiten Pfadilagers mit mehr als 42’000 Teilnehmenden. Auch 1400 Schweizer Pfadfinderinnen und Pfadfinder sind dabei.

Letzte Woche sind sie in der Millionenmetropole Seoul angekommen. Eine etwas andere Umgebung als das Obergoms, wo sie beim letztjährigen Bundeslager campierten. Drei junge Frauen aus dem Kanton Bern sitzen im Speisesaal ihres Hotels. Die Zelte werden sie Anfang August ausserhalb der Stadt aufschlagen. Bevor der Videocall losgehen kann, müssen sie den Lichtschalter im Raum finden. Nach ein, zwei Versuchen klappt es.

Die drei, das sind Eva Bühler (Looping) aus Biel, Sophia Fankhauser (Piccara) aus Burgdorf und Svenja Steinlin (Verita) aus Laupen. Etwas, das den Jugendlichen zuerst auffiel: «Es gibt überall gratis WLAN», sagt die 16-jährige Svenja Steinlin. Und obwohl das Lager noch nicht begonnen habe, treffe man in der Millionenstadt immer wieder zufälligerweise auf Pfadfinder, so Sophia Fankhauser. Eva Bühler sagt: «Es hat hier kaum Bäume, nur mal so zwei, drei, die perfekt in einer Reihe stehen.» So freuen sich die drei auch auf die kommende Woche auf dem Land. In einer aufgeschütteten Bucht am Meer werden sie zelten. In einem – zumindest für Schweizer – schwer aussprechbaren Ort namens Saemangeum.

153 Länder und ebenso viele Pfadikulturen werden dort aufeinandertreffen. So hätten längst nicht alle Pfadinamen wie sie. Manche würden auch keine einheitlichen Hemden, sondern nur uniforme Krawatten tragen. Und auch die Schweizer Eigenheit, das Hemd nach jedem Lager als Erinnerung zu bedrucken, ist nicht überall verbreitet.

Mehr als nur Touristen

Ob mit oder ohne Stempel auf dem Hemd: Dieses Lager werde ihnen in Erinnerung bleiben, davon sind die drei jungen Frauen überzeugt. «Wir erleben das hier ganz anders als ein normaler Tourist», sagt Eva Bühler. Sie kämen mit den einheimischen Pfadfindern in Kontakt, würden gemeinsame Erlebnisse teilen.

Seit 1920 gibt es das Weltpfadilager – alle vier Jahre findet es statt. Zuletzt in den USA, in Japan und in Schweden. Eine Frage, die sich früher weniger stellte, die heute aber immer brennender wird: Ist es noch zeitgemäss, für knapp zwei Wochen derart weite Strecken zu fliegen? Während die Klimajugendlichen demonstrieren, sich gegen Wirtschaft und Politik auflehnen, sich für Netto-null-Emissionen einsetzen, empfinden 65 Prozent der 18- bis 35-Jährigen keine Flugscham. Das zeigt eine kürzlich von dieser Zeitung durchgeführte Umfrage.

Mit dem Zug nach Südkorea

Wie sieht es bei den Pfadfinderinnen und Pfadfindern aus? Sie, die sich das Sorgetragen zur Natur und zu allem Leben auf die Fahne geschrieben haben. Die Schweizer Delegationsleitung setzt auf den didaktischen Wert des Lagers. So gebe es Workshops zum Thema Nachhaltigkeit, sagt die Medienverantwortliche Sarah Peter. Dass das Jamboree international sei, trage dazu bei, «dass die Pfadis erkennen, dass Klimaschutz nicht nur uns in der Schweiz, sondern alle Menschen und Lebewesen auf diesem Planeten betrifft».

Zwei Helfende seien aus der Schweiz mit dem Zug angereist, sagt Sarah Peter. Sie sind seit Mitte April unterwegs, fuhren etwa durch den Balkan, durch China und Japan. Aufgrund der weiten Distanz sei die Anreise für die meisten aber nicht ohne Flugzeug realisierbar. Die Kosten tragen die Teilnehmenden selbst. Die Delegationsleitung habe empfohlen, die CO₂-Kompensation für den Flug zu zahlen, so Peter.

«Man will halt auch mal die Welt sehen, ganz andere Kulturen erleben.» Eva Bühler, Pfadfinderin

Auch die Bernerinnen machten sich Gedanken zur Flugreise. Sie habe sich das gut überlegt, sagt die 17-jährige Eva Bühler. «Der Umweltschutz ist ein megawichtiges Thema für mich.» Mit ihrer Familie sei sie noch nie in die Ferien geflogen, sie würden immer den Zug nehmen. «Es gibt in Europa ja so viel zu sehen.» Doch Südkorea, das habe sie einfach gereizt. «Man will halt auch mal die Welt sehen, ganz andere Kulturen erleben.» Und Svenja Steinlin sagt: «Ein so grosses Lager in einem anderen Land erlebt man nur einmal.»

Denn: Es können lediglich 14- bis 18-Jährige teilnehmen. In vier Jahren werden die drei also schon zu alt sein. Ausser sie wären als Leiterinnen dabei.

Auf dem riesigen Campingplatz in der Bucht werden sich die Länder durchmischen. Die Schweizerinnen und Schweizer zelten nicht geeint, sondern verteilt. Zur Eröffnung gibt es eine riesige Feier mit Korean-Pop-Konzerten. Und einem Stück Schweizer Esskultur – die Pfader aus der Schweiz führen ein Restaurant. So werden auch im Fernen Osten die Cervelats brutzeln.

