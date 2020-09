Abo «Täggelibock» nach Grossrevision wieder auf dem Wasser

Am Sonntag sticht das über hundertjährige Schweizer Roverschiff «Lord Baden-Powell» nach einer Revision wieder in See, angetrieben von einem Schiffsmotor Baujahr 1926. Sein rhythmischer Klang gab dem Schiff seinen Namen: «Täggelibock».