Langtunnel am Bielersee – Petitionäre wenden sich an Sommaruga Nach Projektabbruch beim Bieler Westast: Das Komitee «N5 – so nicht» fordert einen Tunnel von La Neuveville bis Biel – anstatt eines Tunnels zur Umfahrung von Twann.

Ein Komitee fordert von Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga eine ganzheitliche Verkehrsplanung für die von Rebbergen geprägte Gegend zwischen Neuenstadt und Biel. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Nach dem Erfolg einer Bieler Bürgerbewegung gegen den geplanten Westast der Autobahnumfahrung sei es Zeit, auch die Strassenbaupläne am linken Bielerseeufer zu überdenken. Das fordert das Komitee «N5 – so nicht» in einem offenen Brief an Bundesrätin Simonetta Sommaruga.

Es brauche eine gesamtheitlichere Sicht und eine durchgehende Planung für die Strecke zwischen Biel und La Neuveville, so die Forderung des Komitees. Ein solcher Ansatz werde nun möglich, da der Bieler Autobahn-Westast vom Tisch sei.

Das aktuelle Projekt mit einem Strassentunnel in Twann bringe einzig dem Ortskern von Twann eine Verkehrsentlastung, nicht aber den anderen Orten am linken Bielersee, betont das Komitee in seinem Schreiben. Das Projekt aus den 1980-er Jahren sei «aus der Zeit gefallen». Die Reblandschaft, die fragile Ökologie und der knappe Raum am Jurasüdfuss bedingten ein sorgfältiges und ganzheitliches Vorgehen.

Verkehr soll im Berg verschwinden

Das Komitee würde den Bau eines Tunnels im Berg von La Neuveville bis Biel anstelle eines Tunnels zur Umfahrung von Twann bevorzugen. 850 Personen schlossen sich einer entsprechenden Petition des Komitees an, darunter auch verschiedene Grossrätinnen und Grossräte.

Da ein langer Tunnel von La Neuveville bis Biel frühestens in 20 Jahren in Betrieb gehen könnte, fordert das Komitee kurzfristige Massnahmen gegen die Verkehrsbelastung am linken Seeufer. Dazu gehört unter anderem eine Maximalgeschwindigkeit von 60 Kilometer pro Stunde zwischen Biel und dem Ligerztunnel und ein Transitverbot für den Schwerverkehr.

Das Komitee hat die von 850 Personen unterzeichnete Petition vor einigen Wochen dem Bundesamt für Strassen (Astra) übergeben. Mit der Antwort von Astra-Direktor Jürg Röthlisberger zeigte sich das Komitee laut Mitteilung vom Mittwoch nicht zufrieden. Diese sei nur oberflächlich ausgefallen und nicht auf die Anliegen der Petitionäre eingegangen. Darum wandte sich das Komitee an Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga.

Erfolgreicher Widerstand

Am Montag wurde bekannt, dass das Ausführungsprojekt für die Westumfahrung von Biel nicht weiterverfolgt wird. Darauf haben sich Gegner und Befürworter des höchst umstrittenen Projekts geeinigt. Offen bleibt, wie die Verkehrsprobleme langfristig gelöst werden sollen.

Fast zwei Jahre lang rangen Befürworter und Gegner um eine einvernehmliche Lösung. Am Montag übergab die «Dialoggruppe Westast Biel» ihren Schlussbericht an den bernischen Bau- und Verkehrsdirektor Christoph Neuhaus (SVP). Dieser wird nun in der Behördendelegation das weitere Vorgehen beraten.

SDA/flo