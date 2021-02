Naturschutz im Gegenwind – Petition will kein «Tourismusverbot» Das Naturschutzgebiet Tschingel im Kiental soll wachsen. Dagegen wehren sich bereits mehr als 2000 Personen in einer Onlinepetition. Nik Sarbach

Der einstige Tschingelsee ist bereits heute ein Naturschutzgebiet. Künftig soll es etwas grösser sein. Foto: Karin von Kaenel

Der Kanton will das Schutzgebiet beim Tschingelsee im oberen Kiental erweitern. Von 2018 bis 2020 fand eine Mitwirkung dazu statt, nun liegt die Revision öffentlich auf – und es zeichnet sich breiter Widerstand ab. So haben innerhalb einer Woche über 2000 Personen eine Onlinepetition gegen die Revision unterzeichnet. Um die Wogen zu glätten, lädt die Gemeinde Reichenbach am 22. Februar zu einem runden Tisch.

Doch worum geht es genau? Der Tschingelsee entstand vor bald 50 Jahren wortwörtlich über Nacht: Eine Schuttlawine bildete im Juli 1972 einen natürlichen Damm, hinter dem sich das «Gornerenwasser» staute. Mittlerweile hat Geschiebe des Gornerenbaches die einstige Senke hinter dem Damm praktisch aufgefüllt – statt eines Sees erstreckt sich hier nun eine Auenlandschaft.