Über 11'000 Unterschriften – Petition für das Gosteli-Archiv eingereicht Das Gosteli-Archiv zur Geschichte der Frauenbewegung in der Schweiz soll erhalten bleiben. Das fordert eine Petition.





Blick ins Gosteli-Archiv. Foto: Franziska Rothenbühler

Das Gosteli-Archiv soll erhalten bleiben. Das fordert eine Petition mit über 11’000 Unterschriften. Die Bittschrift fordert den Bund auf, die Finanzierung und Weiterentwicklung des Archivs sicherzustellen.und die gleichnamige Stiftung, die es trägt, gehen auf die 2017 verstorbene Berner Frauenrechtlerin Marthe Gosteli zurück. Sie hatte das Archiv im Wesentlichen finanziert. Das Stiftungsvermögen kann laut den Verfassern der Petition die Finanzierung des Archivs nur noch kurzfristig sichern.

Die Petition wurde von fünf Historikerinnen und Geschlechterforscherinnen der Universitäten Bern und Freiburg lanciert. Das Gosteli-Archiv umfasst Bestände, die staatliche Archive nicht überliefert haben. Damit biete es eine einzigartige und in demokratiepolitischer Hinsicht unabdingbare Grundlage, um die Geschichte der Frauen in der Schweiz zu erforschen, schreiben die Petitionärinnen und Petitionäre in einer Mitteilung vom Dienstag.

Die Petition richtet sich an den Schweizerischen Wissenschaftsrat (SWR) und wird dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) zur Kenntnisnahme unterbreitet. Diese prüfen, ob und wie sich der Bund an der Finanzierung des Archivs beteiligen soll.

Seit 1982 archiviert die Gosteli-Stiftung bedeutende Quellen zur Frauengeschichte: Sie sammelt Archivalien von Frauenorganisationen, Frauenverbänden und einzelnen Frauen, die die Politik, Wirtschaft, Bildung, Kultur, Gesellschaft und Familie in der Schweiz wesentlich geprägt haben. Bis heute umfasst das Gosteli-Archiv über 400 Bestände.

Mit Verve für die Sache der Frau

Ihr ganzes Leben lang hatte die Bernerin Marthe Gosteli mit Verve für die Sache der Frau gekämpft. In ihrem 100. Lebensjahr starb die Vorkämpferin für das Schweizer Frauenstimmrecht.

Kurz vor Weihnachten 1917, also mitten im Ersten Weltkrieg, kam Marthe Gosteli auf dem elterlichen Bauernhof im bernischen Worblaufen zur Welt. Auf die Schulzeit folgten eine kaufmännische Ausbildung und Sprachaufenthalte in der Westschweiz und in London. Schon früh erwies sich die junge Frau als unabhängig und tatkräftig.

Ab Mitte der 1960-er Jahre stellte sie ihre Tatkraft und ihr Wissen in den Dienst der Schweizer Frauenbewegung. Eines der grossen Ziele damals: die Einführung des Frauenstimmrechts. Dem Vorhaben erwuchs teilweise erbitterter Widerstand von Männern, die nichts wissen wollten von einem solchen «Weiberregiment».

In den Jahren von 1964 bis 1968 war sie Präsidentin des bernischen Frauenstimmrechtsvereins. Anschliessend war sie Vizepräsidentin des Bundes Schweizerischer Frauenvereine (BSF). 1970/1971 präsidierte sie die Arbeitsgemeinschaft der schweizerischen Frauenverbände für die politischen Rechte der Frau.

Für ihr Engagement wurde die Bernerin vielfach ausgezeichnet. 1995 ernannte sie die Universität Bern zur Ehrendoktorin. 2011 wurde sie zusammen mit der inzwischen verstorbenen Historikerin Beatrix Mesmer mit dem Menschenrechtspreis der Schweizer Sektion der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte ausgezeichnet.

( SDA / ske )