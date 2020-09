850 haben unterschrieben – Petition fordert Langtunnel am linken Bielerseeufer Ein Tunnel von Neuenstadt bis Biel: Ein Komitee plädiert für ein Umdenken bei der Verkehrsplanung der N5.

Heute geht der Transitverkehr am linken Bielerseeufer in Twann kurzzeitig unter die Erde. Foto: Archiv/Adrian Moser

In einer Petition fordern 850 Personen den Bau eines Tunnels von Neuenstadt bis Biel anstelle eines Tunnels zur Umfahrung von Twann. Wie das Komitee «N5 Bielersee – so nicht!» am Donnerstag mitteilte, wird die Petition am Freitag übergeben.

Sie richtet sich laut dem Communiqué an den Bundesrat und das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) und kam nach Angaben des Komitees innerhalb von elf Tagen zustande.

Es brauche nicht nur einen längeren Tunnel am linken Bielerseeufer, sondern auch eine Gesamtplanung für die N5 und die A5 in der Region, schreibt das Komitee. Das Ausführungsprojekt für den Twanntunnel sei deshalb vorläufig zu sistieren.

Da ein langer Tunnel von Neuenstadt bis Biel frühestens 2035 in Betrieb gehen könnte, seien kurzfristige Massnahmen gegen die Verkehrsbelastung am linken Seeufer vonnöten. Gemeint sind etwa Maximalgeschwindigkeit 60 Kilometer pro Stunde zwischen Biel und dem Ligerztunnel und ein Transitverbot für den Schwerverkehr.

SDA/mb