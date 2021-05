10 Prozent der Aktien übernommen – Peter Spuhler steigt bei Swiss Steel ein Der Stadler Rail-Chef kauft beim Stahlhersteller Swiss Steel 306 Millionen Aktien von Grossaktionär Martin Haefner. Dies entspreche rund 10 Prozent des Aktienkapitals.

Beim Stahlhersteller Swiss Steel kommt es zu einer Änderung in der Aktionärsstruktur. Die BigPoint Holding AG von Grossaktionär Martin Haefner trennt sich von 306 Millionen Aktien und veräussert diese an die PCS Holding AG von Stadler Rail-Patron Peter Spuhler. (Lesen Sie zum Thema: Die Kritik an Spuhlers Ämterhäufung wird lauter)

Dies entspreche rund 10 Prozent des Aktienkapitals und der Stimmrechte von Swiss Steel, heisst es in einem Communiqué am Freitag. Die BigPoint Holding AG von Martin Haefner war bisher gemäss einer offiziellen Beteiligungsmeldung im Besitz einer 51,37-prozentigen Aktienmehrheit des Unternehmens. Swiss Steel (vormals Schmolz+Bickenbach) ist Weltmarktführer im Speziallangstahl-Markt.

