Abgewählter SP-Grossrat – Peter Siegenthaler fehlte der Support der SP-Wählerschaft Peter Siegenthaler war als Kritiker von SVP-Regierungsrat Christoph Neuhaus bekannt. Doch die Wählenden der SVP straften ihn dafür nicht ab. Rudolf Burger

Peter Siegenthaler, ehemaliger Präsident der Geschäftsprüfungskommission, wurde am 27. März als Grossrat nicht wiedergewählt. Foto: Adrian Moser

Niemand wird gerne abgewählt. Auch der Thuner SP-Gemeinderat Peter Siegenthaler nicht. Das hat er kürzlich in einem Beitrag in dieser Zeitung deutlich gemacht. Siegenthaler erklärte seine Abwahl auch damit, dass dazu die «dauernde Kritik» von SVP-Regierungsrat Christoph Neuhaus an seiner Rolle als langjähriger Kommissionspräsident der Geschäftsprüfungskommission (GPK) beigetragen habe. Die GPK hatte wiederholt auf Missstände in der Bau- und Verkehrsdirektion von Neuhaus hingewiesen, so zuletzt etwa auf die illegale Deponie von verschmutztem Material oberhalb des Blausees.