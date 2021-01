Der Wildhüter blickt zurück – Peter Schwendimann: «Der Respekt vor der Kreatur hat abgenommen» Jahrzehntelang war Peter Schwendimann mit Herz und Seele Wildhüter, zuständig für ein Gebiet zwischen Oberwil und Spiez. Nun ist er pensioniert. Im Rückblick spart er nicht mit Kritik. Jürg Alder

Ein ausgestopfter Auerhahn in Peter Schwendimanns Haus – eine Tierart, die in seinem Gebiet praktisch ausgestorben ist. «Die Vernetzung der Lebensräume» wäre deshalb für den pensionierten Wildhüter vorrangig. Foto: Jürg Alder

Das Zweifamilienhaus gegenüber dem Gasthof zum Stockhorn in Niederstocken steht an diesem Januartag im Schatten, wie das ganze Tal. Hier wohnt Wildhüter Peter Schwendimann. Bis Ende 2020 war er zuständig für eine Region von Oberwil im Simmental über Spiez bis ins obere Gürbental. Nun ist Schwendimann nach 39 Dienstjahren in Pension gegangen – ein guter Grund, mit dem gross gewachsenen, leutseligen Einheimischen Rückblick zu halten auf ein langes Berufsleben im Spannungsfeld zwischen Mensch und Natur.

Peter Schwendimann, inwiefern hütet ein Wildhüter das Wild? Indem er für das Wild da ist und dessen Lebensraum schützt. Er wirkt mit bei der Jagdplanung, er überwacht die Jagd: Was wird geschossen, wo und wann? Dies wird immer wichtiger, denn die Lebensräume sind unheimlich unter Druck vonseiten der Freizeitgesellschaft, der Forst- und der Landwirtschaft. Den Beruf des Wildhüters muss man leben, es ist eine Berufung. Oft wird man auch in Notsituationen gerufen, wenn Tiere angefahren oder sonst verletzt werden, manchmal mitten in der Nacht.