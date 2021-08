Loubegaffer – Peter Rebers ökologische Heizung und ein heisses Gerücht um Lionel Messi Die Loubegaffer berichten über Peter Rebers neustes Inselprojekt, schreiben beim Boulevard ab und präsentieren eine Fotomontage aus dem Land der Träume. Die Loubegaffer

Die publizierten Baugesuche im Anzeiger geben immer wieder Geschichten her, etwa bisher unbekannte Restaurantprojekte oder die geplante Eröffnung eines neuen Ladens. Oder auch die Wohnadresse von Promis und deren Bauvorhaben, wie kürzlich im Fall des Liedermachers Peter Reber. Zusammen mit seiner Livia wohnt der Komponist und Interpret so beliebter Hits wie «Jede bruucht sy Insel» in einem stattlichen Anwesen in der Stadt Bern, sinnigerweise gar nicht mal so weit entfernt von der Insel, auch wenn diese im Fall der Bundesstadt bloss ein Spital ist. Löblich ist ihr Bauprojekt, nämlich der Einbau einer Luft-Wasser-Wärmepumpe als Ersatz eines Ölheizkessels.