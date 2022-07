Auszeichnung für Diplomaten – Peter Maurer erhält den Thunpreis Der Präsident des Internationalen Roten Kreuzes (IKRK) wird Ende August für sein humanitäres Engagement ausgezeichnet.

IKRK-Präsident Peter Maurer, Träger des Thunpreises 2022. Foto: BZ/Susanne Keller

Seit dem 1. Juli 2012 ist der gebürtige Thuner Peter Maurer Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK). Unter seiner Leitung führte die Organisation humanitäre Einsätze in über 80 Ländern durch. Zuletzt leistete das IKRK auch humanitäre Hilfe in der Ukraine und setzte sich für den Respekt der Genfer Konventionen und den Schutz der Zivilbevölkerung ein. Für sein humanitäres Engagement wird Peter Maurer jetzt von seiner Heimatstadt mit dem Thunpreis geehrt.

«Peter Maurer ist eine herausragende Persönlichkeit und der wohl international bekannteste Thuner. Im Einsatz für den Frieden und die Menschenrechte hat er mit seinem Verhandlungsgeschick massgeblich zur Linderung von Leid und zu Lösungen in Konflikten auf der ganzen Welt beigetragen», wird Stadtpräsident Raphael Lanz in einer Medienmitteilung zitiert. Maurer sagt: «Ich freue mich sehr über den Preis und die Würdigung meiner Arbeit durch meine Heimatstadt. Dabei ist es mir aber wichtig, auf die grossen Herausforderungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IKRK und ihre Leistungen in den verschiedenen Einsatzgebieten hinzuweisen.»

Peter Maurer wurde 1956 in Thun geboren. Er studierte Geschichte, Politikwissenschaften und Völkerrecht in Bern und Perugia und schrieb eine Dissertation über die Nahrungsmittelversorgung der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. 1987 startete seine Laufbahn als Diplomat, wobei er in verschiedenen Funktionen für den diplomatischen Dienst der Schweiz tätig war.

Im Jahr 2000 wurde er zum Botschafter und Leiter der Abteilung Menschliche Sicherheit in der Politischen Direktion des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) ernannt. Von 2004 bis Ende 2010 war er Botschafter und ständiger Vertreter der Schweiz bei den Vereinten Nationen in New York. 2010 bis 2012 amtete er als Staatssekretär im EDA und leitete die Politische Direktion mit ihren über 150 Vertretungen in der ganzen Welt.

Zehn Jahre beim IKRK

Im Herbst 2011 wurde Peter Maurer von der Versammlung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) zum Nachfolger von Jakob Kellenberger gewählt. Nach über zehnjähriger Tätigkeit beim IKRK tritt Maurer per Ende September 2022 zurück. Er wird in Zukunft unter anderem als Präsident des Basler Instituts für Regierungsführung tätig sein, das sich der Bekämpfung der Korruption widmet.

Mit dem Thunpreis, der in diesem Jahr zum 18. Mal vergeben wird, zeichnet die Stadt in unregelmässigen Abständen Thuner Persönlichkeiten oder Organisationen aus, die sich in besonderem Mass für die Allgemeinheit engagieren. Der Thunpreis ist grundsätzlich nicht dotiert. Er besteht in der feierlichen Übergabe einer Skulptur mit Anerkennungsurkunde. An der Thunpreis-Feier Ende August wird der Gemeinderat die Verdienste von Peter Maurer vor geladenen Gästen umfassend würdigen.

pd/Christoph Buchs

