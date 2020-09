Firmenübergabe in Heimberg – Peter Lauber schickt die nächste Generation an den Start Nach 30 Jahren als Inhaber der GAL Architekten AG übergibt Peter Lauber sein Geschäft in jüngere Hände – mitten in Zeiten des Wandels einer ganzen Branche. Marco Zysset

Der Architekt Peter Lauber (l.) übergibt sein Geschäft an André Josi. Foto: Patric Spahni

Mit 57 Jahren wäre Peter Lauber alles andere als gezwungen, sein Architekturbüro GAL Architekten AG in Heimberg in neue Hände zu übergeben. Trotzdem wird André Josi, 32, aufgewachsen in Beatenberg, wohnhaft in Interlaken, per 1. Januar 2021 neuer Inhaber des Büros. Lauber selber tritt ins zweite Glied, als Angestellter voraussichtlich in einem 60-Prozent-Pensum. «Meine Partnerin arbeitet ebenfalls Teilzeit, und wir haben die vage Hoffnung, etwas mehr Zeit gemeinsam verbringen zu können», sagt Lauber. «Aber auch die Zeit mit den Grosskindern werde ich geniessen – und überhaupt weiss ich mich eigentlich immer zu beschäftigen.»