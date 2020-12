Gemeinde Aefligen – Peter Hofer übernimmt das Präsidentenamt An der Gemeindeversammlung wurde der neue Gemeinderatspräsident gewählt. Er übernimmt den Posten von Urs Frank. Pia Scheidegger

Peter Hofer von der BDP war bisher Vizegemeinderatspräsident. Foto: PD

Das Rennen um das Gemeinderatspräsidium in Aefligen war doch nicht so offen, wie es unmittelbar nach den Wahlen schien. Zu diesem Zeitpunkt war es noch nicht klar, wer von den Gewählten den Posten übernehmen würde. Für BDP-Präsident Peter Loosli kam der bisherige Vize Peter Hofer aus seiner Partei ebenso infrage wie Ronny Beck von der SP. Auch er selbst schloss eine Kandidatur als Gemeinderatspräsident nicht von vorneweg aus. Schlussendlich stellte sich Peter Hofer als einziger Kandidat für das Amt zur Verfügung und wurde somit an der Gemeindeversammlung vom 3. Dezember still gewählt. Der bisherige Vizegemeinderatspräsident und Leiter des Ressorts Bildung übernimmt Anfang 2021 das Präsidium von Urs Frank (SVP), der das Amt 12 Jahre innehatte.