Prozess vor Obergericht verschoben – Peter Hans Kneubühl liegt im Spital Der Rentner aus Biel wehrt sich gegen die Verwahrung. Wegen gesundheitlicher Probleme wird die Verhandlung von dieser Woche aber verschoben. Lino Schaeren, Bieler Tagblatt

Das Berner Obergericht wird sich wohl nicht mehr in diesem Jahr mit der Verwahrung des Bieler Rentners befassen. Foto: Franziska Rothenbühler

Am Donnerstag und am Freitag hätte Peter Hans Kneubühl vor dem Obergericht in Bern erscheinen sollen: Er kämpft in zweiter Instanz gegen seine Verwahrung. Doch dazu kommt es vorerst nicht, die Verhandlung wurde am Dienstag kurzfristig abgesagt. Beantragt wurde die Absetzung von der Verteidigung.

Kneubühls Anwalt Sascha Schürch gibt auf Anfrage gesundheitliche Probleme seines Mandanten als Grund an. Kneubühl sei ins Inselspital überführt worden. Weil Kneubühl laut Schürch diesmal an der Verhandlung hat aussagen wollen, sei nur eine Verschiebung infrage gekommen. Bei der erstinstanzlichen Verhandlung im letzten März hatte Kneubühl die Teilnahme aus Protest gegen die Justiz noch verweigert.