Burgergemeinde Brienz – Peter Ernst mit dem «Brienserpriis» geehrt Die Burgergemeinde Brienz zeichnete an ihrer Versammlung den ehemaligen Briefträger Peter Ernst für sein fotografisches Schaffen aus.

Peter Ernst (links) wird der «Brienserpriis» von Burgerpräsident Bernhard Mathyer überreicht. Foto: PD

«Die Fotografien von Peter Ernst sind einzigartig», schreibt die Burgergemeinde Brienz in einer Mitteilung. Insbesondere die Porträtaufnahmen seien ein Kulturgut und bedeutendes Zeitzeugnis. In Ernsts Werken zeige sich seine gestalterische Begabung und sein besonderer Zugang zu den Personen, die er fotografiere. «Es sind keine gestellten Aufnahmen, er hatte das Vertrauen und das vor allem von den einfachen Menschen», sagte Präsident Bernhard Mathyer an der Burgergemeindeversammlung.

An dieser wurde Peter Ernst mit dem «Brienserpriis» ausgezeichnet. Bekannt sind laut Mitteilung Ernsts Kalender «zum Andenken an alte Brienzer», in denen er verstorbene Dorforiginale zeigt. Jüngst sind mit dem Journalisten Andreas Staeger zwei Bildbände, «Brienzer Fototruckli», erschienen – mit Fotos und Kurzgeschichten aus Peter Ernsts Erinnerungen.

Seit 10 Jahren ist Silvia Thöni als Burgerschreiberin tätig. Dies wurde mit einem Geschenk und herzlichem Applaus verdankt. Die Versammlung genehmigte das Budget 2023 mit einem Ausgabenüberschuss von 19'300 Franken. Zudem wurden elf Jungburgerinnen und -burger als neue Stimmberechtigte willkommen geheissen. Den Antrag der Webgruppe zur erneuten Mietzinsreduktion des Ladenlokals lehnte die Versammlung ab, heisst es weiter. Die Burgerversammlung sprach ausserdem 100'000 Franken für die Bauvorhaben der Brienz-Rothorn-Bahn.

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.