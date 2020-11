Getötete Katze in Uttigen – Peta zahlt für Hinweise zu Tierquäler Die Tierrechtsorganisation Peta verspricht 2000 Franken Belohnung für Hinweise, die zur Klärung des Falls einer aufgehängten Katze beim Bahnhof Uttigen führen. gbs

Diesen Anblick wünscht man niemandem: Am vergangenen Freitagnachmittag fand eine Person an der Thunstrasse nahe des Bahnhofs Uttigen eine tote Katze vor. Das Tier war mit einer Schnur an der Bahnunterführung aufgehängt worden (wir berichteten). Die Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie hat die Bevölkerung am Wochenende darum gebeten, Hinweise, die zur Täterschaft führen können, unter Tel. 033 227 61 11 zu melden.

Belohnung wurde erhöht

Gegen den oder die unbekannten Tierquäler ist nun auch der Schweizer Ableger von Peta aktiv geworden. Die international tätige Tierrechtsorganisation versprach Personen, die Hinweise zur Aufklärung des Falls liefern, bereits einen Betrag in der Höhe von 1000 Franken. «Jetzt erhöhte ein Peta-bekannter Tierfreund die Summe um 1000 Franken. Die Belohnung für Hinweise beläuft sich nun auf insgesamt 2000 Franken», schreibt die Organisation in einer Medienmitteilung vom Mittwoch. Zeugen könnten sich unter Tel. 071 588 03 84 oder per E-Mail bei der Tierrechtsorganisation melden – auch anonym.

«Wir hoffen, dass die auf insgesamt 2000 Franken erhöhte Belohnung dazu beiträgt, den skrupellosen Täter endlich zu überführen», wird Ilana Bollag von Peta Schweiz zitiert. Der Tierquäler müsse vor weiteren Taten gestoppt werden, damit nicht noch mehr Katzen und andere Tiere verletzt würden.