Hormonforscherin im Interview – «Pestiziden ausgesetzte Kinder haben einen tendenziell tieferen IQ» Barbara Demeneix forscht über die Risiken von häufig verwendeten Chemikalien. Warum sie eine Landwirtschaft ohne synthetische Pflanzenschutzmittel befürwortet. Felix Straumann

Trügerische Idylle: Hormonaktive Substanzen in der Landwirtschaft können die Hirnentwicklung beeinträchtigen. Foto: Getty Images

In der Schweiz wird derzeit viel über die Auswirkungen von Pestiziden auf Tiere und Umwelt gesprochen. Wenig thematisiert werden die gesundheitlichen Auswirkungen von Stoffen, die auch in geringen Konzentrationen das menschliche Hormonsystem beeinflussen können und zu denen viele Pestizide gehören. Zuletzt hat eine Studie der Universität Genf aufgeschreckt. Sie zeigte, dass junge Schweizer häufiger eine ungenügende Spermienqualität hatten, wenn ihre Mütter während der Schwangerschaft in der Landwirtschaft tätig waren.

Eine profilierte Wissenschaftlerin auf dem Gebiet der hormonaktiven Substanzen ist Barbara Demeneix (71). Sie ist Professorin für vergleichende Physiologie und leitet am Forschungszentrum CNRS in Paris bis heute eine Forschungsgruppe. 2019 hat die britisch-französische Expertin im Auftrag des Europäischen Parlaments einen viel beachteten Bericht zu den Gesundheitseffekten dieser sogenannten endokrinen Disruptoren mitverfasst.