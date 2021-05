Statistik korrigiert – Peru weist eine doppelt so hohe Zahl an Corona-Toten aus Peru hat die offizielle Zahl seiner Corona-Toten um mehr als das Doppelte heraufgesetzt. Das Land ist damit nun weltweit der Staat mit der höchsten Corona-Sterblichkeitsrate in Relation zur Bevölkerungszahl.

Peru hat die Zahl der nicht getesteten «wahrscheinlich»-an-Corona-Gestorbenen in der Corona-Statistik ergänzt.

Die Zahl an Verstorbenen ist nun doppelt so hoch und steigt auf 180’764.

Peru hat somit die höchste Sterblichkeitsrate weltweit.

Wie Ministerpräsidentin Violeta Bermúdez am Montag mitteilte, wurde die Zahl der im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion Verstorbenen auf 180’764 erhöht. Sie lag bis dahin bei rund 69’000. Grund der Heraufsetzung der Corona-Totenzahl in dem südamerikanischen Land ist eine deutliche Erweiterung der offiziellen Kriterien für Todesfälle, die auf das Coronavirus zurückgeführt werden.

Eine Expertengruppe war zu dem Schluss gekommen, dass die offizielle Zahl der Corona-Toten in dem südamerikanischen Land zu niedrig veranschlagt war. Als Todesopfer der Pandemie wurden dort bislang nur solche Verstorbene verzeichnet, die positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Nun sollen auch solche Todesfälle in die Corona-Statistik aufgenommen werden, in denen aufgrund der klinischen Befunde eine Infektion mit dem Coronavirus als «wahrscheinlich» anzunehmen ist.

Durch die Änderung der Kriterien hätten die Behörden künftig umfassendere Daten zur Verfügung, was bei der Bekämpfung der Pandemie «sehr nützlich» sein werde, sagte Bermúdez. Laut einer Berechnung der Nachrichtenagentur AFP kommt Peru durch die jetzige Heraufsetzung der Corona-Totenzahl auf eine Quote von 5 484 Verstorbenen pro eine Million Einwohnern. Das Land liegt damit in der weltweiten Statistik mit deutlichem Abstand an der Spitze. Auf dem zweiten Platz folgt Ungarn mit 3 077 Corona-Toten pro einer Million Einwohnern.

In Peru wurden bislang mehr als 1,9 Millionen Coronavirus-Infektionsfälle registriert. In den vergangenen Monaten kam es im Land zu akuten Problemen bei der Sauerstoffversorgung von Patienten.

