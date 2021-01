Ohne Weibelova und Rotondo – Personeller Neuanfang bei Rotweiss Thun Die Verantwortlichen von Rotweiss Thun haben aus den zuletzt enttäuschenden Resultaten personelle Konsequenzen gezogen. Lucia Weibelova und Laura Celeste Rotondo wurden freigestellt. Adrian Lüpold

Lucia Weibelova, seit 2017 bei Rotweiss Thun, wurde mit sofortiger Wirkung freigestellt. Foto: Markus Grunder

Die Handballerinnen von Rotweiss Thun verloren in der letzten Runde ihr Heimspiel in der Premium League gegen den Kantonsrivalen HV Herzogenbuchsee 23:24. Es war die vierte Niederlage in den letzten fünf Partien für die Oberländerinnen, die in der Tabelle auf Rang 5 abrutschten.

Nun reagierten die Verantwortlichen von Rotweiss und zogen personelle Konsequenzen. Lucia Weibelova (37) und Laura Celeste Rotondo (28) werden mit sofortiger Wirkung vom Verein freigestellt. Die Verträge der beiden Spielerinnen wären noch bis zum Ende der Saison 2020/21 gelaufen.

Mehr Leidenschaft nötig

«Wir hatten gehofft, eine sportliche Wende mit dem bestehenden Kader herbeiführen zu können. Doch dies war leider erfolglos», erklärt Sportchef Jürg Stender. Die Chance, wieder erfolgreich zu sein, sehe man nur durch mehr Einsatz und Leidenschaft der Spielerinnen. «Um dies zu erreichen, waren jedoch sofortige Massnahmen bezüglich der Zusammensetzung des Teams nötig», sagt Stender.

Die gebürtige Slowakin Weibelova spielte seit 2017 bei Rotweiss Thun und erzielte in 63 Spielen 440 Tore. Die Italienerin Rotondo, ebenfalls seit 2017 im Oberland, kam in 68 Partien auf 337 Treffer. «Wir bedauern, dass wir zu solchen Massnahmen greifen mussten. Wir haben Weibelova und Rotondo den Entscheid in einem Gespräch mitgeteilt und uns für den langjährigen Einsatz bedankt», schreibt Vizepräsident Martin Schranz in einer Medienmitteilung.