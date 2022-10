Streit um Ferien und Löhne – Bürgerliche attackieren Stadtpersonal mit Referendum Im nächsten Juni stimmt die Stadt Bern über die Anstellungsbedingungen des städtischen Personals ab. Der Abstimmungstermin könnte Mitte-rechts helfen. Christoph Hämmann

Angestellte der Stadt Bern, hier bei der Arbeit im Freibad Marzili im vergangenen November: Gegen das neue Reglement, das ihre Anstellungsbedingungen regelt, ist das Referendum erhoben worden. Foto: Raphael Moser

Der Kampf der Mitte-rechts-Parteien gegen die aus ihrer Sicht desaströse Finanzpolitik der rot-grünen Mehrheit dürfte in der Stadt Bern in den nächsten Monaten so manche Debatte prägen. Im Fall des neuen Personalreglements haben GLP, Mitte, FDP und SVP mit ihren Jungparteien dafür gesorgt, dass nach dem Parlament auch noch das Volk darüber urteilen kann: Wie das Komitee am Donnerstag mitteilte, hat es die notwendigen Unterschriften für das Referendum zusammengekriegt und bei der Stadtkanzlei eingereicht.