Thun: Verwaltung ausgezeichnet – Personal ist mit der Stadt zufrieden Die Stadtverwaltung sei ein «Great Place to Work». Zu diesem Schluss kommt eine durch Externe durchgeführte Personalbefragung.

Die Stadtverwaltung Thun wurde als gute Arbeitgeberin ausgezeichnet. Foto: Patric Spahni

«Die Stadtverwaltung Thun hat in Zusammenarbeit mit einem externen Institut ihre Arbeitsplatzkultur ausgewertet», schreibt die Stadt Thun in einer Mitteilung. Aufgrund der positiven Ergebnisse aus der Personalbefragung werde die Stadt als «Great Place to Work» ausgezeichnet.

Also als Arbeitgeberin mit «einer hervorragenden Arbeitsplatzkultur». «Ich freue mich sehr, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich wohlfühlen und die Stadt als gute Arbeitgeberin einstufen. Ihre Motivation führt zu guten Leistungen und kommt damit auch der Bevölkerung zugute», wird Gemeinderätin Andrea de Meuron in der Mitteilung zitiert.

Personalbefragung und Selbsteinschätzung

Die Mitarbeitenden beantworteten anonym rund 60 Fragen zu den Bereichen Arbeitseinsatz, Anstellungsbedingungen und Leadership. Zudem wurde dazu auch die Einschätzung der Stadt Thun als Arbeitgeberin abgefragt.

Gestützt auf die Befragung, habe die Stadt Massnahmen zur Erhaltung und weiteren Optimierung der Arbeitsplatz- und Arbeitssituation definiert. «Es ist uns ein Anliegen, die gute Arbeitskultur aufrechtzuerhalten und eventuell in einzelnen Bereichen sogar noch zu optimieren», so Gemeinderätin de Meuron.

pd/sgg