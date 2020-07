Trumps kognitiver Test – «Person, Woman, Man, Camera, TV» Nie zuvor war ein US-Präsident ein derartiger Angeber wie Donald Trump – und keiner fiel so hart auf die Schnauze damit. Alexandra Kedves

Das Netz lacht. Vielleicht hat sich der Präsident fürs Interview ja einen Spick in die Hand gekritzelt?

Die Nachrichten aus den USA machen Angst: Da lässt Donald Trump ungefragt Bundespolizisten in Städte wie Portland einmarschieren und Demonstranten ohne Grund festnehmen, derweil er wenig tut, um die Pandemie zu stoppen, die im Land schon über 140’000 Tote forderte. Aber immerhin sorgt er dafür, dass die Nation bisweilen auflachen kann. Wie jetzt, weil er in zwei Interviews damit herumprahlte, jenen Test bestanden zu haben, mit dem man ernsthafte kognitive Probleme wie Alzheimer feststellt.

Beim zweiten Interview diese Woche wollte er belegen, wie superschwer der Test doch war. Er habe fünf Wörter wiederholen müssen, am besten in der richtigen Reihenfolge. Wörter wie «Person, Frau, Mann, Kamera, TV» (an die richtigen Testwörter erinnerte er sich bezeichnenderweise nicht). Und das nach 20 Minuten noch einmal!

Sein «Fox News»-Gesprächspartner floh in die angestrengte Andeutung eines Lächelns – aber das Netz und die Comedians spotten laut. Sarah Coopers Lipsyncing liess genauso wenig auf sich warten wie ironische Tweets, Attack-Ads und bissige Scherze der Show-Hosts Stephen Colbert, Trevor Noah und Seth Meyers. Lachen Sie mit!

