Kollision mit Auto in Thun – Person bei Velounfall schwer verletzt Am Donnerstagabend hat sich in Thun ein Verkehrsunfall zwischen einem Velo und einem Auto ereignet. Die Person auf dem Velo wurde dabei schwer verletzt.

Auf der Allmendingenstrasse in Thun kam es zu einem folgenschweren Unfall (Symbolbild). Foto: Michael Scherrer

Der Kantonspolizei Bern wurde am Donnerstag kurz nach 20.35 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Velo auf der Allmendingenstrasse in Thun gemeldet. Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr das Velo auf dem Mühlemattweg und beabsichtigte, in die Allmendingenstrasse abzubiegen. Dort kam es laut Polizeimitteilung aus noch zu klärenden Gründen zur Kollision mit einem Auto, das auf der Allmendingenstrasse in Richtung Amsoldingen fuhr.

In der Folge stürzte die Person auf dem Velo zu Boden und wurde schwer verletzt. Sie wurde vom Autolenker erstbetreut und danach von einem sofort ausgerückten Ambulanzteam notfallmedizinisch versorgt und schliesslich ins Spital gebracht.

Der Verkehr auf dem betroffenen Strassenabschnitt musste während der Unfallarbeiten kurzzeitig gesperrt werden. Zur Klärung der Umstände und der Ursache des Unfalls hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen aufgenommen.

