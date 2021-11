Zwischen Lyss und Busswil – Person bei Unfall mit Bauzug verletzt Am Donnerstagabend war die Bahnlinie Bern-Biel vorübergehend unterbrochen. Es standen Ersatzbusse im Einsatz. Der Unfall wird untersucht.

Während Bauarbeiten an der Bahnstrecke zwischen Lyss und Busswil ist am Donnerstagabend eine Person von einem Bauzug erfasst worden. Die verletzte Person ist gemäss eines Sprechers der Kantonspolizei Bern ins Spital gebracht worden. Personen- oder Güterzüge seien in den Unfall nicht verwickelt gewesen.

Weitere Einzelheiten nannte die Polizei zunächst nicht. Der genaue Hergang und die Ursache des Unfalls sind den Angaben zufolge noch unklar. Wegen des Vorfalls war die Bahnlinie Biel – Bern im Bereich der Unfallstelle unterbrochen, zwischen Biel und Lyss verkehrten Ersatzbusse.

SDA/mb

