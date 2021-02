Berner Ideen (19) – «Perfektionismus macht die Gesellschaft kaputt» Musik sei in unserer Kultur zu elitär geworden, findet der ehemalige Bassist von Stefanie Heinzmann, Marco Mazotti. Mit Teambildung-Workshops will er etwas daran ändern. Martin Burkhalter

«Musik ist das verbindende Element schlechthin auf dieser Welt», sagt Marco Mazotti. Nur werde diese Ressource viel zu wenig genutzt. Foto: Raphael Moser

Musik ist bei Marco Mazotti nicht nur das halbe, sondern das ganze Leben. Er war nicht nur Bassist an der Seite von Stefanie Heinzmann und ist immer noch Mitglied der Oberländer Band Halunke, sondern – und das vielleicht sogar in erster Linie – Marco Mazotti ist Musiklehrer, Musiktherapeut und Coach.

Berner Ideen Infos einblenden In unserer losen Reihe «Berner Ideen» porträtieren wir Menschen, die mit Optimismus und der Überzeugung vorangehen, die Zukunft ein klein wenig besser zu machen.

Seine Wirkungsstätte ist ein Atelier mit Tageslicht im Ostermundiger Industriequartier. An der Wand hängt ein Poster mit dem berühmten Beatles-Cover «Abbey Road», in der Ecke stehen Gitarren und ein Schlagzeug. Mazotti sitzt an seinem Computer, hat seine eigene Website geöffnet und sagt: «Musik ist in der westlichen Gesellschaft elitär geworden. Ich finde es schade, dass das gemeinsame und ungezwungene Musizieren in unserer Kultur so in den Hintergrund gerückt ist.»