Neues Tourismusangebot – Per Schiff von Düdingen nach Freiburg Wann genau ein Boot auf dem Schiffenensee fährt, ist noch nicht klar. Düdingen und Freiburg Tourismus sind aber zuversichtlich: Mit dem nötigen Geld und ohne Turbulenzen könnte es nächsten Sommer ablegen.

Der Schiffenensee soll bald aus einer neuen Perspektive gesehen werden: Vom Wasser aus statt vom Ufer. Foto: Aldo Ellena, FN

Ein Passagierschiff auf dem Schiffenensee. Das Projekt ist schon länger ein Thema und konkretisiert sich zunehmend. «Wir haben alle Puzzleteile zusammen, und die Ecken sind schon richtig gelegt», sagte Cédric Clément, Direktor von Freiburg Tourismus, auf Anfrage der «Freiburger Nachrichten». Er geht nicht davon aus, dass vor ihm und Düdingen Tourismus ein kompliziertes Puzzle liegt.

Die beiden Tourismusorganisationen planen, dass ein Passagierschiff von der Station Camping in Düdingen nach Neiglen in Freiburg verkehrt – hin und zurück. 20 Personen sollen auf dem Ausflugsboot Platz haben. Noch ist unklar, in welchem Takt das Schiff verkehren würde. In den Sommermonaten sei am Wochenende ein Fixkurs geplant, sagte Armin Haymoz, Präsident von Düdingen Tourismus.

Nächster Sommer als Ziel

Er hat sich bereits vor einem Jahr sehr zuversichtlich gezeigt, dass das Projekt gelingen wird. Und auch jetzt ist er etwas weniger zurückhaltend als Cédric Clément. «Optimistisch gesehen, fährt das Schiff nächsten Sommer», sagte Armin Haymoz.

Die Machbarkeitsstudie ist durchgeführt. Auch wenn Cédric Clément sich hütet, einen genauen Zeitplan zu nennen: Nächsten Sommer sei auch für ihn ein realistisches Ziel. Wenn alles klappe, wie geplant, könne es schnell vorangehen. Auch Armin Haymoz verweist darauf, dass Planen in Zeiten der Corona-Pandemie schwierig ist.

Damit das Projekt nicht länger vor sich hin schaukelt, braucht es noch Gelder der öffentlichen Hand. Daran arbeiten Düdingen und Freiburg Tourismus. «Wir haben bereits einen grossen Teil beisammen», sagte Cédric Clément. Das Energieunternehmen Groupe E übernimmt die Hälfte der Kosten. Insgesamt kostet das Projekt auf dem See zwischen 90’000 und 100’000 Franken. Sobald das Geld vorhanden ist, werden Leistungsträger kontaktiert. Zwei Fahrer hat Freiburg Tourismus bereits.

Die Fahrt auf dem Schiffenensee soll nicht Bus oder Bahn konkurrenzieren. «Es soll ein touristisches Erlebnis sein», sagte Armin Haymoz. Die Fahrt dauert etwas mehr als eine Stunde. Sobald das Schiff loslegt, haben Freiburg und Düdingen einen See, der seinem Namen alle Ehre macht.