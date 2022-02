Hoffnung für Paraplegiker – Per Knopfdruck können Querschnittgelähmte wieder stehen, gehen – und schwimmen Ein Lausanner Forscherteam hat ein neues System der Elektrostimulation entwickelt, mit dem Gelähmte diverse Freizeitaktivitäten ausführen können. Barbara Reye

Als Michel Roccati an einem kalten Tag im Dezember 2021 mitten in Lausanne auf die kleine Fernbedienung rechts am Griff seines Rollators drückte, passierte es. Plötzlich hob sich sein linkes Bein tatsächlich wie beabsichtigt hoch, schwang etwas nach vorn und fiel zurück auf den Boden. Danach sendete er den Befehl von der anderen Seite der Gehhilfe für den rechten Fuss aus. Die ersten Schritte draussen seien unglaublich gewesen – ein Traum sei wahr geworden, sagt der Italiener, der seit einem Motorradunfall vor ein paar Jahren aufgrund eines Tiers auf der Strasse Paraplegiker ist und seine Beine nicht mehr bewegen konnte.