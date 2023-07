Social Media auf dem Gurten – Per Instagram am Festival live mit dabei Immer öfter werden Influencerinnen und Influencer gratis an Events eingeladen. Wie gross ist ihre Bedeutung für das Gurtenfestival? Jessica King

Influencerin Jesina Amweg kommt aus Bern – ihr folgen 775’000 Menschen auf Tiktok und 87’000 auf Instagram. Foto: Raphael Moser

Unterbrochen werden beide Gespräche, sowohl das in der Foodmeile mit Maelo Romani als auch das in der Comfort Zone mit Jesina Amweg. «Sorry, können wir kurz ein Foto machen?», fragen Gurten-Besucherinnen und -Besucher. Romani und Amweg nicken, grinsen geübt, nach dem Selfie drehen sie sich zurück, entschuldigen sich. Passiert das öfters, dass sie erkannt werden, hier auf dem Gurten? «Schon ab und zu», sagt Jesina Amweg.

Die zwei gehören zu einer immer grösser werdenden Gruppe von Influencerinnen und Influencern, die offiziell vom Veranstalter an das Festival eingeladen werden. Sie erhalten kostenlos einen Fünftagespass – was sie damit machen, welche Art Videos oder Fotos sie posten, bleibt ihnen überlassen. «Letztes Jahr haben wir uns erstmals konkretere Gedanken zu diesem Thema gemacht», sagt Lena Fischer, Mediensprecherin des Gurtenfestivals. Zur Debatte stand zu Beginn auch, Influencer zu bezahlen und Bedingungen zu stellen – dass sie etwa eine gewisse Anzahl Stories posten.

Von Agenturen beraten lassen

Bereits ein knappes halbes Jahr vor dem Festival stellte das Team eine Liste von möglichen Kandidatinnen und Kandidaten zusammen, liess sich dabei auch von Agenturen beraten, die auf Instagram oder Tiktok spezialisiert sind. Zu den Kriterien für eine Einladung gehören unter anderem: Kommen die Influencerinnen von Bern oder Umgebung? Haben sie einen Bezug zu Kultur und Musik? Und natürlich: Wie viele folgen ihnen?

Maelo Romani zählt auf Tiktok 1,2 Millionen Followerinnen und Follower, auf Instagram 152’000. Jesina Amweg folgen 775’000 auf Tiktok und 87’000 auf Instagram. «Das allein ist aber nicht entscheidend», so Fischer. «Wir haben dieses Jahr beispielsweise auch eine Food-Influencerin eingeladen, weil wir eine neue Strategie mit viel lokalem Essen verfolgen.»

«Es würde nicht zum Gurtenfestival passen, wenn wir vor drei Jahren eine eigene Selfie-Bühne oder Lounges für Influencer installiert hätten.» Lena Fischer, Mediensprecherin Gurtenfestival

Im Vergleich zu anderen Festivals ist die Bedeutung der Influencerinnen auf dem Gurten bislang gering. So erhielten dieses Jahr «eine zweistellige Anzahl» ein Ticket, während bei anderen Festivals in der Schweiz Hunderte akkreditiert sind und über eigene Aufenthaltsbereiche verfügen. «Man kann uns vielleicht vorwerfen, dass wir der Zeit hinterherhinken», sagt Fischer. Aber beim Gurten seien Trends noch nie der einzige Fokus gewesen. «Wir sind aus Bern, wir sind bodenständiger», erklärt sie. «Es würde nicht zum Gurtenfestival passen, wenn wir bereits vor drei Jahren eine eigene Selfie-Bühne oder spezielle Lounges installiert hätten.»

1,2 Millionen Followerinnen und Follower auf Tiktok, 152’000 auf Instagram: Der Freiburger Maelo Romani. Foto: Jan Peter

Diese Einschätzung teilen auch Maelo Romani und Jesina Amweg. Beide wurden dieses Jahr auch ans Frauenfeld-Open-Air eingeladen – «dort wird spürbar intensiver auf die Karte Social Media gesetzt», so der 26-jährige Romani. Wohl auch, weil der Altersschnitt jünger ist als auf dem Gurten. Denn die Bedeutung von Social Media entfalte sich vor allem bei der Generation Z: «Das meiste, was ich und mein Umfeld von Festivals mitkriegen, erfahren wir über Instagram oder Tiktok», sagt Romani. «Welche Acts aufgetreten sind, wie die Stimmung war.»

Die Coachella-Gefahr

Doch können kurze Clips und Bilder überhaupt die Stimmung an einem Festival einfangen? Und steigt mit einer Schar an Influencerinnen und Influencern nicht die Gefahr, dass der Event oberflächlicher wird? Wie etwa beim amerikanischen Coachella-Festival, dem Instagram-Mekka, an dem sich jedes Jahr die bedeutendsten Social-Media-Stars versammeln und das sich langsam zur reinen Werbefahrt entwickelt? «Ich glaube, man kann auf dem Gurten ganz gut abtauchen», widerspricht Mediensprecherin Lena Fischer. Sie nehme die Stimmung überhaupt nicht so wahr, dass alle nur noch auf das Handy starrten.

«Diese Art Influencerinnen erkennt man sofort an Festivals», sagt Jesina Amweg. «Ihnen geht es ums Posieren, nicht um die Musik oder die Gesellschaft.» Sie selber bemühe sich, echt zu bleiben – «real», wie sie sagt. Sie photoshoppe nichts – wenn das Wetter schlecht sei, sei es schlecht. Wie etwa am Mittwoch, als sie von der Regenfront überrascht wurde. «Ich kenne Leute, die bei Festivals blauen Himmel in den Hintergrund photoshoppen, ihre Beine und ihr Gesicht bearbeiten.»

Auf was konzentriert sich denn Jesina Amweg? Sie postet vor allem Konzertausschnitte in ihrer Story – Nina Chuba, Apache, möglichst am Ende des Sets, wenn die Stimmung besonders explosiv ist. Und wenn sie fertig aufgenommen habe, lege sie das Handy weg, sagt sie, schaue sich die Videos erst am nächsten Tag an. «Ich mache mir sonst immer einen Stress, was ich hätte besser filmen können. Und ich will das Festival vor allem auch geniessen.»



