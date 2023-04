Jazztage Lenk – Pepe Lienhard und viel Frauenpower Die Verantwortlichen der Jazztage Lenk versprechen heuer ein musikalisches Feuerwerk. Dafür sorgen sollen unter anderen Pepe Lienhard und Nicole Bernegger.

Pepe Lienhard tritt mit seiner Big Band an den Jazztagen Lenk auf. Foto: Pino Covino

Es sei wieder gelungen, «ein Feuerwerk an Jazz, Blues und Soul an die Lenk zu holen», schreiben die Organisatoren der Jazztage Lenk in einer Medienmitteilung. Vom Freitag, 7. Juli, bis zum Sonntag, 16. Juli, findet die 35. Aufgabe des Jazzfestivals statt. An einer Gala-Night soll Pepe Lienhard und seine 25-köpfige Big Band auftreten. «Lienhard gehört seit 50 Jahren zu den bekanntesten Jazzmusikern der Schweiz und war während fast 40 Jahren mit Udo Jürgens auf Welttournee.»

2023 wollen die Jazztage Lenk zudem auf Frauenpower setzen und beweisen, dass die Musikszene in der Schweiz nicht ausschliesslich von Männern dominiert wird. «Mit der Basler Souldiva Nicole Bernegger präsentieren die Jazztage Lenk Soul & Pop der absoluten Extraklasse», heisst es in der Mitteilung. Bernegger habe sich dem Sound der 50er- und 60er-Jahre verschrieben, «erdig, impulsiv und direkt». Eine nicht minder starke Stimme und viel Charisma besitze die US-Amerikanerin Lilly Martin, die an der Blues-Night mit ihrer Band für Furore sorgen soll.

Natürlich dürfe an der Lenk der Traditional Jazz nicht fehlen. «Mit der Dutch Swing College Band spielt die wohl bekannteste und erfolgreichste Dixielandband weltweit an der Lenk.» Eröffnet wird das Festival durch Breiti & The Big Easy Gators.

Zusätzlich zu den Konzerten auf der Hauptbühne am Kronenplatz finden im Dorf, in den Restaurants und Hotels zahlreiche Matineekonzerte, Jazzparaden und weitere Events statt. Der Vorverkauf läuft ab 1. Mai via Seeticket. Die Konzerte auf der Hauptbühne am Kronenplatz sind kostenpflichtig, die zahlreichen Konzerte in den Restaurants und im Dorf können ohne Ticket genossen werden. Mehr Informationen zum Programm sind auf der Website zu finden.

Auch die Basler Souldiva Nicole Bernegger kommt an die Lenk. Foto: Iris Andermatt

