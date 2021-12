Pensionskassenreform im Nationalrat – Wie die Renten-Ausfälle kompensiert werden sollen

Bis 140 Franken AHV-Zuschlag für Frauen Infos einblenden

Gleichzeitig berät das Parlament auch die AHV-Reform. Der Nationalrat hat sich am Dienstag in der letzten hängigen Frage dem Ständerat angenähert, womit eine Verabschiedung des Geschäfts in dieser Dezember-Session möglich scheint. Der Nationalrat will nun auch neun Jahrgänge von Frauen, die von der Erhöhung des Rentenalters von 64 auf 65 Jahre betroffen sind, mit Rentenzuschlägen entschädigen.

Im Unterschied zum Ständerat sieht der Nationalrat aber nur für jene Frauen Zuschläge vor, die nicht vorzeitig in Rente gehen. Den Höchstbetrag von monatlich 140 Franken gibt es für Jahreseinkommen bis 57’360 Franken. 90 Franken gibt es für ein Einkommen bis 71’700 Franken und 40 Franken für ein Einkommen über 71’700 Franken.

Allerdings profitieren die Frauen der Übergangsgeneration mit tiefen und mittleren Einkommen von günstigen Bedingungen beim Vorbezug der AHV um ein, zwei oder drei Jahre. So können Frauen bis zu einem Jahreseinkommen von 57’300 Franken ohne Rentenkürzung weiterhin mit 64 Jahren in Rente gehen. Der Nationalrat setzt wie der Ständerat zur Abfederung der Rentenaltererhöhung rund 3,2 Milliarden Franken, also ein Drittel der resultierenden Einsparungen, ein. (br)