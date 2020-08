Shoppingmeile Lyssach – Pendlerparkplatz wird häufiger genutzt Das Park & Ride in Lyssach ist noch nicht kostentragend, wird aber offenbar immer mehr benutzt.

Corona sei Dank. Nadja Noldin

Das Park & Ride bei der Shoppingmeile Lyssach wurde vor drei Jahren noch wenig genutzt – jetzt läuft es besser. Foto: Marcel Bieri

24 Stunden parkieren für 5 Franken: Seit drei Jahren ist das Park & Ride an der Lyssacher Shoppingmeile, zwischen Diga-Möbel und Conforama, geöffnet. Bis es so weit war, gingen ein paar Jahre ins Land, und zu Beginn blieben viele der 115 Parkplätze leer. Doch Besitzer Herbert Schüpbach, dem die Tankstellenkette Gustoil gehört, war guten Mutes. Es brauche Zeit, bis so etwas anlaufe, sagte der umtriebige Oberaargauer Unternehmer damals.