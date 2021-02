Neue Regeln an deutscher Grenze – Pendler müssten «nur» zweimal wöchentlich zum Corona-Test Wird die Schweiz von Deutschland als Hochinzidenzgebiet eingestuft, treten strengere Vorschriften in Kraft. Für Pendler würden diese zwar etwas entschärft. Aufwendig wäre es trotzdem. Dina Sambar

Steigt die 7-Tage-Inzidenz in der Schweiz auf 200, müssen sich auch Pendler regelmässig testen lassen. Foto: Nicole Pont

Die Schweiz ist in Deutschland zurzeit als Risikoland klassiert. Für Pendler gilt jedoch eine Ausnahmeregel. Sie müssen beim Grenzübertritt keinen negativen Corona-Test vorweisen. Das könnte sich in Zukunft ändern. «Aufgrund der aktuellen Infektionslage ist damit zu rechnen, dass Nachbarländer des Landes Baden-Württemberg zu Hochinzidenzgebieten erklärt werden können», schreibt das Landratsamt Lörrach. Einreisende aus besonders betroffenen Risikogebieten müssten ein negatives Testergebnis vorlegen, das nicht älter als 48 Stunden ist, und sich in Quarantäne begeben.