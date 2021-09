Wirtschaftsforum in Interlaken – Pence poltert gegen Biden und China Der Ex-Vizepräsident der USA kritisierte am Swiss Economic Forum die neue Regierung scharf. Er möchte doch noch ein Freihandelsabkommen mit der Schweiz. Julian Witschi , Rahel Guggisberg

Bis im Januar war Mike Pence noch Donald Trumps Stellvertreter. Jetzt sei der Wirtschaftsaufschwung bereits wieder gefährdet, sagte der 62-Jährige in Interlaken. Foto: SEF

Was sind die besten Strategien für die Nach-Corona-Ära? Als Stargast beantworten durfte diese zentrale Frage am wichtigsten Treffen der Schweizer Wirtschaft der einstige Stellvertreter von Donald Trump: Mike Pence setzte am Swiss Economic Forum in Interlaken für die neuen Zeiten auf altbekannte Rezepte: tiefe Steuern und eine freie Wirtschaft.

Der Vizepräsident der USA von 2017 bis Januar 2021 wünschte sich ein Freihandelsabkommen mit der Schweiz: «Hätten wir mit der Trump-Regierung nochmals vier Jahre regieren können, dann wäre dieses Freihandelsabkommen abschlossen worden.» Er wolle sich dafür einsetzen, dass ein solches Abkommen doch noch zustande komme. Knacknüsse dabei sind nicht nur die Schweizer Zölle zum Schutz der Landwirtschaft, sondern umgekehrt auch die Industriezölle der USA. Die jahrelangen Verhandlungen kamen auch mit der Trump-Regierung kaum vom Fleck.