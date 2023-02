Kopf der Woche – Penaltykiller und Cupheld Er ragte mit seinen Glanztaten im Penaltyschiessen aus dem starken Kollektiv heraus: Mateo Matic hexte den FC Thun in den Cupviertelfinal. Wir küren ihn zum Kopf der Woche. Nathalie Günter

Konnte am Dienstagabend jubeln: Thun-Torwart Mateo Matic. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Es ist bitterkalt am Dienstagabend in der Stockhorn-Arena, doch einer ist im Penaltyschiessen ganz heiss: Mateo Matic, Torhüter des FC Thun, hat soeben den Strafstoss von FCL-Spieler Max Meyer pariert. Etwas später wiederholt er seine Glanztat gegen den Ex-Thuner Dejan Sorgic – und ebnet damit dem FC Thun den Weg in den Viertelfinal des Schweizer Cups. Dort wartet der grosse Bruder: Am 28. Februar kommt es zum Cup-Knaller gegen die Young Boys.