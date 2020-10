Absage in Thun – Pelz- und Fellmarkt findet 2021 nicht statt Die 60. Kantonal Bernische Trophäenausstellung und der 86. Pelz- und Fellmarkt sind wegen Corona abgesagt. Sie hätten im Januar in Thun stattgefunden.

Der Pelz- und Fellmarkt 2020 auf dem Thuner Expo-Gelände. Foto: Stefan Kammermann

Die 60. Kantonal Bernische Trophäenausstellung und der 86. Pelz- und Fellmarkt hätten am 30. Januar 2021 stattfinden sollen. «Schweren Herzens hat das Organisationskomitee wegen der Corona-Pandemie entschieden, auf die Durchführung dieses Anlasses zu verzichten», heisst es nun aber in einer Mitteilung der Organisatoren.

Obwohl Grossanlässe mit über 1000 Teilnehmenden wieder zugelassen sind, erachte es das OK als verantwortungslos, den Anlass in gewohnter Art und Weise abzuhalten. Zwei Gründe seien dafür verantwortlich: Die einzuhaltenden hygienischen Vorschriften sowie die Unsicherheit, ob überhaupt Besucherinnen und Besucher bereit wären, unter Einhaltung der strengen Massnahmen am Anlass teilzunehmen.

Die nächste Trophäenausstellung und der nächste Pelz- und Fellmarkt finden am 4. und 5. Februar 2022 statt.

Das Organisationskomitee bedauere diesen Entscheid sehr und bitte die Besucherinnen und Besucher um Verständnis.

pd