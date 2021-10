Erneute Absage in Thun – Pelz- und Fellmarkt fällt auch 2022 aus Wegen der Covid-19-Pandemie werden die kantonalbernische Trophäenausstellung und der Pelz- und Fellmarkt auf 2023 verschoben.

Auch 2022 findet in Thun kein Pelz- und Fellmarkt statt. Foto: BOM

«Nachdem die 60. kantonalbernische Trophäenausstellung und der 86. Pelz- und Fellmarkt im Jahre 2021 nicht durchgeführt werden konnte, findet dieser Anlass auch im Jahre 2022 nicht statt», teilen die Veranstalter mit. Das Organisationskomitee (OK) habe schweren Herzens entschieden, auf die Durchführung ein weiteres Jahr zu verzichten.

«Auch wenn Grossanlässe zugelassen sind, erachtet das OK den Aufwand, den Anlass in gewohnter Art und Weise abzuhalten, als unverhältnismässig», geht aus einer Mitteilung hervor. Die einzuhaltenden Vorschriften, insbesondere die 3-G-Regelung mit ihrem hohen organisatorischen Aufwand, hätten das OK zu diesem Entscheid gebracht. Es sei unsicher, ob überhaupt genügend Besucherinnen und Besucher bereit wären, unter Einhaltung der strengen Massnahmen am Anlass teilzunehmen.

Die nächste Trophäenausstellung und der nächste Pelz- und Fellmarkt finden am 3. und 4. Februar 2023 statt.

PD

