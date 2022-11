Ikone der Demokraten – Pelosi gibt Führung in Repräsentantenhaus ab Nancy Pelosi tritt als Sprecherin der grossen Kammer ab. Die 82-jährige Demokratin wird aber Abgeordnete bleiben. UPDATE FOLGT

Nancy Pelosi während ihrer Rede in der grossen Kammer in Washington D.C. Foto: Carolyn Kaster (AP/Keystone/17. November 2022)

Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, gibt nach den Zwischenwahlen die Führung über die Demokratische Partei in der Kongresskammer ab. In einer emotionalen Rede im Abgeordnetenhaus sagte die 82-Jährige am Donnerstag, sie werde nicht für eine Wiederwahl für eine Führungsposition der Demokraten im Kongress antreten. Sie werde aber Abgeordnete bleiben.

SDA/fal

