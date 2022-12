Trauer um die Fussball-Legende – Pelé ist mit 82 Jahren gestorben Er wurde mit Brasilien dreimal Weltmeister. Nun erlag Edson Arantes do Nascimento in São Paulo seinem Krebsleiden.

Pelés Gesundheitszustand hatte sich in letzter Zeit rasant verschlechtert. (Archivbild) Foto: Keystone

Brasiliens Fussball-Legende Pelé ist tot. Nach langer Behandlung erlag der 82-Jährige am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) seinem Krebsleiden, wie das Albert-Einstein-Krankenhaus mitteilte. «Alles, was wir sind, verdanken wir dir», schrieb Pelés Tochter Kely Nascimento auf Instagram. «Wir lieben dich unendlich, ruhe in Frieden.» Der «König» («O Rei») seines Sports musste sich in der jüngeren Vergangenheit immer wieder ins Krankenhaus in São Paulo begeben.

Die offizielle Todesursache lautete nach Angaben des Krankenhauses: Multiples Organversagen als Folge des Fortschreitens von Dickdarmkrebs im Zusammenhang mit seiner früheren Erkrankung. Das Krankenhaus brachte seine Solidarität mit der Familie und all jenen, die unter dem Verlust leiden, zum Ausdruck. Der brasilianische Fussballverband CBF veröffentliche auf Twitter ein Foto von «König Pelé». «Ewig», stand über dem Porträt der Fussball-Legende in Schwarz-Weiss.

Im September vergangenen Jahres war Pelé ein Tumor am Dickdarm entfernt worden, den Ärzte bei einer Routineuntersuchung entdeckt hatten. Nach der Operation wurde Pelé zunächst auf der Intensivstation behandelt. Rund einen Monat musste er nach dem Eingriff im Krankenhaus bleiben. Danach war Pelé immer wieder zur Chemotherapie im Spital.

Er hatte nur einen Wunsch für den Tod

Eine düstere Stimmung hatte sich der 82-Jährige aber stets verbeten. Für seinen Tod hatte er nur einen Wunsch, wie er vor zwei Jahren einmal sagte: Er hoffe, dass «Gott mich auf die gleiche Weise willkommen heisst, wie ich überall in der Welt wegen unseres geliebten Fussballs willkommen geheissen wurde».

Pelé bestritt 92 Länderspiele und gewann mit Brasiliens Nationalmannschaft drei WM-Titel (1958, 1962, 1970). Er war schon zu Lebzeiten eine Legende. Der Weltverband Fifa hatte ihn – ebenso wie den Argentinier Diego Maradona – zum «Spieler des 20. Jahrhunderts» gekürt. Mit 77 Treffern in 92 Länderspielen ist Pelé bis heute Rekordtorschütze der Seleção. Pelé hinterlässt sieben Kinder und seine Ehefrau Márcia Cibele Aoki.

Von den Teamkollegen auf den Schultern getragen: Pelé nach dem WM-Titelgewinn 1970. Foto: Keystone

